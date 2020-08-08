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 Пушков назвал верным решение РФ направить силы в Южную Осетию в 2008 году

Пушков назвал верным решение РФ направить силы в Южную Осетию в 2008 году
18:47   8 Августа 2020
Политика

Пушков назвал верным решение РФ направить силы в Южную Осетию в 2008 году

Пушков назвал верным решение РФ направить силы в Южную Осетию в 2008 году

Решение России направить свои вооруженные силы в Южную Осетию 8 августа 2008 года для того, чтобы спасти жителей региона после атаки грузинской стороны на Цхинвал, являлось единственно верным. Своим мнением поделился сенатор РФ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он подчеркнул факт того, что после произошедшего в ОБСЕ признали, что главной причиной начала военного конфликта выступили действия Тбилиси. Все существующие рассказы о якобы агрессии России идут от лукавого, добавил он.

В ночь на 8 ноября 2008 года военные Грузии провели обстрел Южной Осетии, используя залповый огонь "Град". В тот день они частично разрушили Цхинвал. Для того чтобы защитить местных жителей, Российская Федерация ввела свои войска на территории.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #пушков #грузия #южная осетия

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