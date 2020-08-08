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18:18   8 Августа 2020
Общество

Новый опасный вирус распространяется в восточной части Китая

Новый опасный вирус распространяется в восточной части Китая

Вспышка нового вируса SFTS зарегистрирована в восточной провинции Цзянсу в Китае. Вирус передается через укусы клещей и от человека к человеку, передает газета Global Times.

Всего за прошедшие полгода в КНР зафиксировано 60 случаев заболевания вирусом SFTS. В восточной провинции Цзянсу — 37 человек и еще 23 человека в провинции Аньхой. Сообщается также о семи пациентах, для которых вирус оказался смертельным.

Симптомы вируса можно определить по анализу крови. У зараженных снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов. Также врачи отмечают повышение температуры и кашель, передает "МИР24". Специалисты отмечают, что передача вируса от человека к человеку возможна через кровь или гной.

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Автор: Василий Пименов
#вирус #китай #SFTS

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