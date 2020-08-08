Россияне рассказали о двойных стандартах Анкары в борьбе с COVID-19

Турецкое правительство создает видимость безопасности в стране и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы привлечь туристов и заработать больше денег. Об этом рассказали российские туристы на сайте "Отзовик".

Как сообщают российские пользователи, недавно отдохнувшие на турецких курортах, никакие меры по предотвращению распространения вируса не соблюдаются ни администрациями отелей, ни владельцами малого бизнеса, пишет ФАН.

По словам россиян, Анкара лишь создала видимость борьбы с коронавирусом, чтобы привлечь как можно больше туристов и заработать денег. Кроме того, турки зарабатывают на больших штрафах, которые правоохранители выписывают за отсутствие масок. А также на платном тестировании на COVID-19, которое рекомендуют прилетевшим гражданам при выявлении повышенной температуры.

При этом, российские туристы отмечают, что нигде на турецких курортах меры по нераспространению коронавируса не соблюдаются.

"Народу тьма, все ломанулись отдыхать, о соблюдении какой-либо дистанции, естественно, речи не идет. Каких-то изменений из-за ковида я не заметил вообще. Массаж, хамам, гидроциклы, флайфиш и другие развлечения — все доступно", - комментирует пользователь сайта "Отзовик".

Помимо этого, российские граждане пожаловались на хамство и неуважение со стороны турок, а также на плохой сервис и антисанитарию.