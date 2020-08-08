Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Незаконный сбор персональных данных обнаружил журналист Федерального агентства новостей в "Центре "Досье" олигарха Михаила Ходорковского. Доступ к информации сотрудники организации получают непосредственно от Google и Facebook по согласованию с ЦРУ.

Получение личных данных пользователей западных соцсетей для некоммерческой организации "Центр "Досье", которую курирует беглый миллиардер Михаил Ходорковский, не требует услуг хакеров. Как выяснило Федеральное агентство новостей, руководство НКО просто посылает соответствующий запрос в Google и Facebook, согласованный с ЦРУ, и получает нужные сведения. Далее эта информация легализуется через антироссийские СМИ, которые включены в сеть распространения.

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов в беседе с корреспондентом iReactor назвал эти действия "Центра "Досье" противоречащим законам о защите персональных данных вмешательством в личную жизнь. За это нужно требовать, как минимум, административного наказания.

"Если никакого ущерба человеку не нанесено, то можно говорить об административной ответственности", — подчеркнул эксперт.

Общественный деятель, юрист Антон Сорвачев выразился более резко. Он считает, что наказывать нужно и тех, кто незаконно предоставляет персональные данные, и тех, кто ими пользуется.