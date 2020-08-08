Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

 Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом
Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

 Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе
Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

 Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом
Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

 Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе
Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
17:27   8 Августа 2020
Политика

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Незаконный сбор персональных данных обнаружил журналист Федерального агентства новостей в "Центре "Досье" олигарха Михаила Ходорковского. Доступ к информации сотрудники организации получают непосредственно от Google и Facebook по согласованию с ЦРУ.

Получение личных данных пользователей западных соцсетей для некоммерческой организации "Центр "Досье", которую курирует беглый миллиардер Михаил Ходорковский, не требует услуг хакеров. Как выяснило Федеральное агентство новостей, руководство НКО просто посылает соответствующий запрос в Google и Facebook, согласованный с ЦРУ, и получает нужные сведения. Далее эта информация легализуется через антироссийские СМИ, которые включены в сеть распространения.

Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов в беседе с корреспондентом iReactor назвал эти действия "Центра "Досье" противоречащим законам о защите персональных данных вмешательством в личную жизнь. За это нужно требовать, как минимум, административного наказания.

"Если никакого ущерба человеку не нанесено, то можно говорить об административной ответственности", — подчеркнул эксперт.

Общественный деятель, юрист Антон Сорвачев выразился более резко. Он считает, что наказывать нужно и тех, кто незаконно предоставляет персональные данные, и тех, кто ими пользуется.

"Если "Центр" приобрел или получил их любым образом за деньги или в результате сотрудничества, то это является незаконным. Нужно, чтобы прокуратура и Роскомнадзор разобрались в ситуации и привлекли к ответственности тех, кто предоставил информацию, и тех, кто получил данные", — уверен общественник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ходорковский #досье #персональные данные #расследование фан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...