Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Россия должна ужесточить законодательство в отношении организаторов несогласованных акций в поддержку экс-главы Хабаровска Сергея Фургала, чтобы не допустить негативного влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, заявил блогер Эрнест Макаренко.

"Я сторонник того, чтобы ужесточить законодательство в отношении организаторов несанкционированных митингов, поскольку их действия создают дестабилизирующую ситуацию", — подчеркнул общественный деятель.

По его мнению, эти несанкционированные шествия интересны лишь тем, кому "на руку" разрушение Российской Федерации. Также он уверен, что такая деятельность "напрямую исходит от агентов Запада", которые используют средства различных фондов, направляемых Госдепом США.

Также Макаренко добавил, что простым людям эти митинги не нужны, поэтому ситуация в стране стабилизируется, передает "НьюИнформ".