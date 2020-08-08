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 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
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 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
17:14   8 Августа 2020
Политика

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Россия должна ужесточить законодательство в отношении организаторов несогласованных акций в поддержку экс-главы Хабаровска Сергея Фургала, чтобы не допустить негативного влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, заявил блогер Эрнест Макаренко.

"Я сторонник того, чтобы ужесточить законодательство в отношении организаторов несанкционированных митингов, поскольку их действия создают дестабилизирующую ситуацию", — подчеркнул общественный деятель.

По его мнению, эти несанкционированные шествия интересны лишь тем, кому "на руку" разрушение Российской Федерации. Также он уверен, что такая деятельность "напрямую исходит от агентов Запада", которые используют средства различных фондов, направляемых Госдепом США.

Также Макаренко добавил, что простым людям эти митинги не нужны, поэтому ситуация в стране стабилизируется, передает "НьюИнформ".

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Автор: Илья Романович
#запад #хабаровск #фургал #макаренко

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