Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

В Норильске мать 16-летней девушки на несколько часов вышла из дома, а вернувшись не застала дома ребенка — в пустой квартире она обнаружила записку со страшным содержанием. Дочь намеревалась свести счеты с жизнью: накануне девушка рассталась с молодым человеком и нервы подростка не выдержали.

Жительница Норильска обратилась в дежурную часть полиции и рассказала о деталях произошедшего. Незамедлительно по сигналу «Сбор» был поднят весь личный состав Норильской полиции.

«Стражи порядка прочёсывали места возможного нахождения несовершеннолетней, опрашивали друзей и знакомых пропавшей. Ориентировки на десятиклассницу были распространены в новостных группах г. Норильска в социальных сетях», — сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Спустя несколько часов поисков сотрудники правопорядка нашли девушку в заброшенном здании в промышленной зоне северного города — к счастью, живой и физически здоровой. Ее доставили в отдел полиции, жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Ранее 7 августа красноярские полицейские отправились на поиск двух мужчин, пропавших без вести во время сплава по притоку Енисея. На следующие сутки мужчин нашли: на моторной лодке сотрудники полиции обследовали акваторию реки Туба и заметили двух пропавших граждан в целости и сохранности: во время сплава лодка налетела на корягу, перевернулась, но мужчинам удалось выбраться на берег, переночевать и дождаться помощи полицейских.