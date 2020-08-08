Уникальный самолет и новые источники помогут прорвать водную блокаду Крыма

Крым настигла сильнейшая за 150 лет засуха: из-за жары осадков выпало критически мало. Бороться с природным катаклизмом будут двумя способами, выяснила «Экономика Сегодня».

С 2014 года питьевую воду на полуострове доставали следующими способами: бурили артезианские скважины, реконструировали водохранилища, искали новые подземные источники, строили водозаборы.

Но в этом году стало ясно, что засуха — рекордная, и старыми методами уже не обойтись. Теперь для объединения нескольких водохранилищ Министерство обороны прокладывает специальные водоводы. Кроме того, в Крым направили самолет, обрабатывающий воздушные массы для вызова осадков.

Ученые продолжают размышлять над тем, как обеспечить бесперебойное снабжение водой полуострова. Не исключением стал и сотрудник кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин: он предлагает использовать для водоснабжения родники и готовит план, который представит руководству республики. Сейчас на полуострове таких источников около 2,6 тысяч, но далеко не все пополняют питьевой водой водохранилища.

Характерно и качество водопроводов на полуострове, которое оставляет желать лучшего после украинской эксплуатации: около 25 лет Украина «латала» инфраструктуру, но капитального ремонта не проводилось. В итоге изношенные водопроводы хоть и выполняют свою функцию, но плохо: влага просто «теряется» при доставке воды.

Как отмечает сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков, с 2014 года наряду с прокладкой новых водопроводов заменяются и старые. Он прогнозирует, что вскоре проблема с поставками питьевой воды станет для крымчан «неприятным воспоминанием».

«Это глобальная задача, которую ни за год, ни за пять не решить. Но работы ведутся рекордными темпами – в ходе прокладки труб ставится современное оборудование, применяются новые технические решения», — отмечает Цеков.

Так на ремонт Межгорного гидроузла и прилегающей к нему насосной станции водовода выделено 73 миллиона рублей, а замена аварийных участков водопроводных сетей в Симферополе обойдется в 51,6 миллионов рублей, следует из июльского постановления правительства РФ. На реконструкцию севастопольского водовода направлено 25,9 миллионов.

«Вся многолетняя работа чиновников и ученых России по решению водной проблемы сформировалась в одну большую Программу устойчивого водообеспечения Крыма. Она не опирается на какой-то один способ получения воды, а объединяет в себе огромный комплекс мероприятий и технических решений, чтобы решить вопрос комплексно. Отдельные частные способы вроде бурения скважин или сбора с родников здесь не помогают», — заявил Цеков в комментарии «Экономике Сегодня».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проблема с водоснабжением полуострова будет решаться силами крымских ученых: планируется разрабатывать подземные месторождения пресной воды, открытые местными специалистами.

Несмотря на обилие водных ресурсов, они распределены по территории полуострова неравномерно — из-за этого и требуется строительство протяженных водопроводных систем. Засуха же для Крыма явление обычное и случается около четырех раз в десятилетие. Правда, с разной степенью интенсивности.

Шесть лет назад Украина в одностороннем порядке прекратила поставки воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, созданному еще в советские времена — он покрывал 90% потребности полуострова в воде. В отличии от центральной, северной и западной части Крыма, где водообеспечение происходит за счет артезианских источников, восточная часть полуострова, где проживает около 400 тысяч человек, оказалась в затруднительной ситуации.

Пока главные источники воды для хозяйственно-бытовых целей — водохранилища естественного стока, наливные хранилища и артезианские скважины. Однако полностью перейти на подземные источники водоснабжения Крым не может — в 1960-х годах они использовались для орошения сельскохозяйственных земель и к настоящему моменту значительно истощились.

Что же касается сельского хозяйства, с 2014 года в регионе пришлось прекратить выращивание риса — эта культура слишком влаголюбива, и пока ее взращивание достаточно нерационально. Гектары полей кукурузы и сои тоже сократились.

Существует и вариант опреснения соленой воды, но пока он отложен на неопределенный срок: специалисты считают, что в Крыму достаточно природных источников пресной воды и пока их ресурс полностью не исчерпан. Помимо морской воды, предлагается использовать метод опреснения в соленых озерах и солоноватых грунтовых водах.