Незаконный арест российских социологов в Ливии и удержание их в тюрьме - не единичный случай. Такие проблемы возникали в других странах, и РФ должна жестко реагировать на подобные вещи, считает политолог Владислав Ганжара.

Политолог отметил, что, когда вопросу незаконного ареста российских граждан придается огласка путем создания контента и фильмов, то полученный резонанс обращает внимание на данную проблему, пишет Nation News. Эксперт выразил уверенность, что вторая часть фильма о Шугалее даст толчок к освобождению ученых из ливийской тюрьмы.

"Мы помним, как наших граждан удерживали в Иране, как они получали приговоры от США, как в случае с Бутиной. Мы помним историю с Вышинским, и предание огласке — один из инструмента решения судеб конкретных людей", — добавил Ганжара.

Кинокартина "Шугалей-2" станет продолжением истории о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых удерживают в ливийской тюрьме "Митига" боевики, подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия.

Ученые больше года находятся в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений. В дело включились Министерство иностранных дел России, общественные организации и глава ФЗНЦ Александр Малькевич, от которого и исходила идея снять фильм о социологах.