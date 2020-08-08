Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

 Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом
Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

 Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе
Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

Полицейские в Норильске спасли девушку-подростка от необратимого поступка

 Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом
Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

 Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе
Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

Вмешательство в личную жизнь: Андрей Некрасов оценил работу "Центра "Досье"

 Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций

Макаренко призвал ужесточить законодательство РФ против организаторов акций
16:45   8 Августа 2020
Политика

"РФ должна жестко реагировать на подобные вещи": Ганжара об аресте Шугалея

"РФ должна жестко реагировать на подобные вещи": Ганжара об аресте Шугалея

Незаконный арест российских социологов в Ливии и удержание их в тюрьме - не единичный случай. Такие проблемы возникали в других странах, и РФ должна жестко реагировать на подобные вещи, считает политолог Владислав Ганжара.

Политолог отметил, что, когда вопросу незаконного ареста российских граждан придается огласка путем создания контента и фильмов, то полученный резонанс обращает внимание на данную проблему, пишет Nation News. Эксперт выразил уверенность, что вторая часть фильма о Шугалее даст толчок к освобождению ученых из ливийской тюрьмы.

"Мы помним, как наших граждан удерживали в Иране, как они получали приговоры от США, как в случае с Бутиной. Мы помним историю с Вышинским, и предание огласке — один из инструмента решения судеб конкретных людей", — добавил Ганжара.

Кинокартина "Шугалей-2" станет продолжением истории о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых удерживают в ливийской тюрьме "Митига" боевики, подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия.

Ученые больше года находятся в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений. В дело включились Министерство иностранных дел России, общественные организации и глава ФЗНЦ Александр Малькевич, от которого и исходила идея снять фильм о социологах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#фильм #ганжара #Шугалей #"Шугалей-2"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...