Український тиждень: Тернополь и Луцк открыто саботируют приказы из Киева

Региональные власти западной части Украины в связи с пандемией коронавируса игнорируют распоряжения Киева или же открыто саботируют их. Об этом сообщает ПолитНавигатор со ссылкой на журнал «Український тиждень».

Мэр города Тернополь охарактеризовал санитарно-эпидемиологические ограничения как «блокаду». Сейчас в городе показатели по заболеваемости достигли «красного» уровня — из-за роста инфицированных субъекты Украины поделили на зоны опасности по цвету.

Аналогичная ситуация с распространением коронавируса и в Луцке. Во Львове положение дел не многим лучше — «оранжевая» зона опасности. Тем не менее, местные власти всех трех городов вводить тотальные карантинные меры не намерены.

При этом Киев не может наладить контакт с региональными властями и объяснить целесообразность ограничительных мер, ограничиваясь «дежурными разъяснениями карантинных норм». Все это, отмечается в публикации, ставить под сомнения возможности центральных властей влиять на ситуацию «на местах».

«Дело не только в карантине, которого во многих городах на практике придерживались кое-как и весной. Все больше вопросов вызывает четкость и непрерывность связи Киева с регионами. Имеет ли Киев вообще рычаги для доведения решений на места? А также желание их доводить? Пока горсоветы отказываются выполнять решения центральных органов, а пассажиры самостоятельно останавливают поезда», — пишет «Український тиждень».

В этом контексте интересно июльское заявление главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. По его словам, политические силы, которые партия нынешнего президента «Слуга народа» сдвинула с позиций в центральном аппарате в 2019 году, готовят «большой реванш».

Саакашвили упрекнул региональных чиновников в том, что они на деньги из госбюджета якобы создают «частные армии» и привел в пример вооруженную муниципальную охрану в Одессе. Представителей этой охраны он назвал «обычными головорезами», которые готовятся «отколоться» от Киева. Экс-президент Грузии, а ныне украинский чиновник опасается, что если не предпринять меры, то Украина может и вовсе «перестать существовать» в той форме, в которой она есть сейчас.

Что же касается ситуации с коронавирусом — она в Украине приобрела отрицательную динамику. С начала пандемии в стране подтверждено 79 750 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 1489 новых случаев инфекции, что является статистическим антирекордом. Больше всего заражений за последнее время в Киеве, Одесской и Львовской областях, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Уже четыре дня подряд на Украине фиксируют новые «коронавирусные» антирекорды. В субботу 8 августа отмечено на 36 случаев больше, чем во вчерашней статистике.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 79 750 случаев коронавирусной инфекции. При этом 43 055 человек побороли болезнь. Умерли от COVID-19 1827 человек, в том числе 27 — за последние 24 часа. Поправились за сутки 600 человек.

По оценкам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эпидемиологическая обстановка в стране с 1 августа проходит по «желтому сценарию» — этот термин предполагает, что есть вероятность роста летальности от COVID-19 до четырех тысяч случаев. При этом сначала ситуация в стране развивалась по «желто-зеленому» сценарию, отмечал замминистра здравоохранения Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что страна должна стать одним из первых государств, которые приобретут вакцину от коронавируса у зарубежных медиков. Даже если вакцина выйдет на рынок только в следующем году, в числе первых покупателей должен быть Киев, подчеркнул Зеленский.

О том, сколько страна готовы выделить бюджетных средств на закупку вакцины, Зеленский не уточнил. В любом случае, заявление украинского главы отвергает вероятность того, что разработки соответствующего лекарства успешно ведутся внутри Украины.

Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев раскритиковал принятые на Украине законы о приватизации и распродаже сельскохозяйственных земель: поручение начать масштабную приватизацию дал правительству и парламенту Зеленский. По мнению Ермолаева, страна движется к «распилу» — такому же, какой настиг распавшийся СССР в 1990-х годах, а разочарование в новом президенте может иметь для Украины катастрофические последствия.