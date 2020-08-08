Матвейчев призвал запретить в РФ связанные с Ходорковским СМИ

Экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике и профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев прокомментировал расследование Федерального агентства новостей о "Центре "Досье" беглого олигарха Михаила Ходорковского.

По словам Матвейчева, связанные с Ходорковским СМИ и "правозащитные структуры" нужно запретить на территории РФ, так как они лишь дестабилизируют политическую обстановку в стране и хотят развалить государство.

"Ни для кого не секрет, что их основная цель не информирование, а дезинформация населения нашей страны, продиктованная желанием понизить легитимность законно избранной власти", — заявил Матвейчев.

Адептам Ходорковского, по мнению профессора ВШЭ, также нужно запретить вести всякую общественную и политическую деятельность на основании факта сотрудничества с беглым миллиардером. Политолог не удивлен, что сторонники олигарха сотрудничают с американскими спецслужбами.

"Это враги, желающие смерти российской государственности, и они будут сотрудничать хоть с чертом, хоть с самим дьяволом, чтобы добиться своего", — цитирует Матвейчева ФАН.

Ликвидированы должны быть даже те из агентов внешнего влияния, которые прикрываются благотворительностью, подытожил эксперт.

До этого Федеральное агентство новостей выложило в Сеть архив из рабочих файлов "Центра "Досье", которые посвящены "расследованию" по выборам в РФ. Эти документы доказывают воровство данных, провокации и попытки шантажа со стороны структуры Ходорковского. Их удалось добыть благодаря внедрению журналиста ФАН в структуру "Досье".