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 Посол РФ уверен, что для остановки кровопролития в Ливии Турция должна уйти

Посол РФ уверен, что для остановки кровопролития в Ливии Турция должна уйти
15:29   8 Августа 2020
Политика

Посол РФ уверен, что для остановки кровопролития в Ливии Турция должна уйти

Посол РФ уверен, что для остановки кровопролития в Ливии Турция должна уйти

Для урегулирования внутриливийского кризиса присутствующие в Ливии по согласию так называемого Правительства национального согласия (ПНС) турецкие военные и наемники должны покинуть страну. Об этом заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

Также, как сообщает посол, присутствие наемников в Ливии - это угроза безопасности для РФ и Египта, пишет Федеральное агентство новостей. Борисенко подчеркнул, что Москва и Каир находятся в постоянной совместной координации и обсуждают свои позиции.

Россия придерживается мирного и дипломатического способа выхода из ливийского кризиса, что очень важно для национальной безопасности Египта.

Кроме того дипломат подчеркнул, что урегулирования ливийского кризиса можно добиться прекращением боевых действий и введением режима тишины.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #египет #ливия #пнс

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