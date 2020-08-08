Посол РФ уверен, что для остановки кровопролития в Ливии Турция должна уйти

Для урегулирования внутриливийского кризиса присутствующие в Ливии по согласию так называемого Правительства национального согласия (ПНС) турецкие военные и наемники должны покинуть страну. Об этом заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

Также, как сообщает посол, присутствие наемников в Ливии - это угроза безопасности для РФ и Египта, пишет Федеральное агентство новостей. Борисенко подчеркнул, что Москва и Каир находятся в постоянной совместной координации и обсуждают свои позиции.

Россия придерживается мирного и дипломатического способа выхода из ливийского кризиса, что очень важно для национальной безопасности Египта.

Кроме того дипломат подчеркнул, что урегулирования ливийского кризиса можно добиться прекращением боевых действий и введением режима тишины.