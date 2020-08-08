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15:17   8 Августа 2020
Общество

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Милонов объяснил необходимость чиновников в полетах бизнес-классом

Командировочные полеты бизнес-классом предоставляют чиновникам единственную возможность выспаться. Такой аргумент привел депутат Госдумы Виталий Милонов, объясняя, почему эконом-класс не во всех случаях будет лучшим выбором для чиновников.

Опубликованная СМИ информация о возможном возвращении хабаровским чиновникам командировочных полетов в бизнес-классе была опровергнута краевыми властями. Однако Виталий Милонов высказался в поддержку этой идеи, сообщив, что для чиновника это шанс выспаться во время полета.

"Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый", — приводит слова депутата телеканал "360".

Милонов добавил, что для чиновников, отправляющихся в дальний полет, эконом-класс можно назвать строгой мерой. Если во время туристической поездки у чиновников есть возможность выспаться, то при командировке в Москву у них на это времени нет.

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Автор: Яна Либерман
#перелеты #милонов #чиновники

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