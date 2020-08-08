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Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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14:56   8 Августа 2020
Политика

Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии является провокацией третьего государства.

Об этом заявила официальный спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова. В ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске Захарова отметила, что история с россиянами подавалась чуть ли не спецоперацией по забросу "специально обученных людей" для дестабилизации ситуации в республике.

В действительности же инцидент оказался провокацией третьей страны, о чем говорят факты, подытожила спикер МИД России.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #белоруссия #мид рф

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