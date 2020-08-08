Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Задержание россиян в Белоруссии является провокацией третьего государства.

Об этом заявила официальный спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова. В ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске Захарова отметила, что история с россиянами подавалась чуть ли не спецоперацией по забросу "специально обученных людей" для дестабилизации ситуации в республике.

В действительности же инцидент оказался провокацией третьей страны, о чем говорят факты, подытожила спикер МИД России.