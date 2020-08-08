"Сидевшие в бункере" россияне попали в зону риска заражения COVID-19

Осенью ожидается повышенная заболеваемость ввиду окончания сезона отпусков, начала учебного года, а также возвращения людей из самоизоляции в общество, заявил глава НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Плотность населения в города осенью ждет значительное повышение, а, следовательно, и ухудшение эпидемиологической ситуации. Тоторян предупредил, что одной из причин этого могут стать люди, ранее избегавшие социального контакта с инфицированными коронавирусной инфекцией.

"Те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют", — сообщил иммунолог.

Тотолян однако призвал людей не опасаться заражения инфекцией, поскольку эпидемия все равно будет продолжаться, пока у большей части населения не выработается популяционный иммунитет.