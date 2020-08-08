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13:18   8 Августа 2020
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Индии из-за крушения самолета

Путин выразил соболезнования президенту Индии из-за крушения самолета

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования индийскому президенту Раму Натху Ковинду, а также премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением самолета в Кожикоде. Об этом информировали в пресс-службе Кремля.

Также российский лидер попросил передать свои слова сочувствия семьям погибших и пожелал выздоровления тем, кто пострадал в катастрофе.

7 августа самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании Air India Express, вылетел из Дубая в Кожикоде. Предполагалось, что на нем из-за рубежа вернуться индийцы, застрявшие там из-за пандемии коронавируса. Почти дважды воздушное судно заходило на посадку из-за тяжелых природных условий. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего его корпус развалился на две части.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #самолет #крушение #индия

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