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 Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев
Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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Путин выразил соболезнования президенту Индии из-за крушения самолета

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 Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии

Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии
13:11   8 Августа 2020
Политика

Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии

Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии

Президент Польши Анджей Дуда проявил свою некомпетентность во время выступления со своей инаугурационной речью, когда заявил, что Варшава поможет Киеву вернуть контроль над Киевом и Донбассом. Об этом сообщил российский сенатор Владимир Джабаров.

Ранее Дуда заявил, что одним из основных приоритетов Варшавы является восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Джабаров ответил на действия польского президента, подчеркнув, что если Дуда является действительно правильным политиком, он может вернуть Германии две трети территории, ранее принадлежавшей Восточной Пруссии. Варшава заполучила их по итогам победы СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Об этом сообщает ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #польша #крым #джабаров

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