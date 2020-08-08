Президент Польши Анджей Дуда проявил свою некомпетентность во время выступления со своей инаугурационной речью, когда заявил, что Варшава поможет Киеву вернуть контроль над Киевом и Донбассом. Об этом сообщил российский сенатор Владимир Джабаров.

Ранее Дуда заявил, что одним из основных приоритетов Варшавы является восстановление полного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Джабаров ответил на действия польского президента, подчеркнув, что если Дуда является действительно правильным политиком, он может вернуть Германии две трети территории, ранее принадлежавшей Восточной Пруссии. Варшава заполучила их по итогам победы СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Об этом сообщает ФАН.