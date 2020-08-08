В Госдуме подчеркнули важность продолжения фильма "Шугалей"

Фильм "Шугалей", основанный на реальных событиях, рассказывающий о заточении российских граждан в Ливии, подчеркивает и сильный дух русских людей. Премьера продолжения состоится в сентябре.

Продолжение российского фильма "Шугалей" готовится к выходу на большие экраны, в Сети уже появился первый тизер "Шугалей - 2". Многие политики, социальные деятели и просто зрители уже смогли оценить накал действий в сиквеле. Среди них оказался и депутат Государственной думы Юрий Волков. На своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" он рассказал, что с нетерпением ждет наступления премьеры, чтобы среди первых посмотреть фильм.

"Вышел трейлер боевика "Шугалей-2". Это фильм о российских ученых, которые оказались в плену ливийских террористов. История абсолютно реальная", — рассказал политик в ВК.

Обе части фильма рассказывают реальную историю о двух российских гражданах — социологе Максиме Шугалее и переводчике Самере Суэйфане, которые были похищены в Ливии во время исследования. Россиян незаконно удерживают террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии в тюрьме "Митига". За почти год им не предъявили никаких обвинений.

"Но этих русских не сломить: мужики держатся молодцом и умудряются приносить пользу родине даже из плена", — сообщает депутат о сюжете фильма.

Премьера фильма "Шугалей" состоялась первого мая на телеканале НТВ. Фильм получил огромное количество восторженных отзывов. Многие отметили, что благодаря таким кинолентам люди смогут узнать о том, что действительно произошло с российскими социологами.