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В Госдуме подчеркнули важность продолжения фильма "Шугалей"

В Госдуме подчеркнули важность продолжения фильма "Шугалей"

 Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев
Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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12:53   8 Августа 2020
Общество

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Российский боевик "Шугалей" займет достойное место в истории отечественного и мирового кинематографа, так как рассказывает о реальных героях, а не о вымышленных "Джеймсах Бондах". Об этом заявил Максим Каныгин.

Депутат муниципального образования "Екатерингофский" шестого созыва Максим Коныгин на своей странице в социальной сети прокомментировал фильм "Шугалей".

"Наконец-то, у нас научились снимать хорошие боевики. Может потому, что история реальная, герои реальные, а не придуманные Джеймсы Бонды. История про то, как ведут себя настоящие, а не диванные патриоты, попав в плен к террористам", - написал Каныгин.

Фильм "Шугалей" рассказывает о судьбе российских ученых, оказавшихся в плену у ливийских террористов. Россиян похитили в мае прошлого года и с тех пор удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

Создатели фильма анонсировали выход второй части в сентябре этого года. На днях в Сети появился трейлер.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #Шугалей #каныгин

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