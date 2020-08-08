Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом из-за COVID-19

Украина намерена приостановить работу контрольно-пропускного пункта на границе с Крымом в период с 9 по 30 августа. Это связано с большим числом выявленных на территории Украины случаев коронавируса.

Последние четыре дня на Украине фиксируется рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Власти говорят о второй волне заболеваемости.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главе кабмина пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом из-за росла заболеваемости в стране.

Украинский минздрав отмечает, что на сегодняшний день в стране выявлено 79 750 случаев COVID-19, скончались 1 879 человек.