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Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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12:37   8 Августа 2020
Общество

Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом из-за COVID-19

Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом из-за COVID-19

Украина намерена приостановить работу контрольно-пропускного пункта на границе с Крымом в период с 9 по 30 августа. Это связано с большим числом выявленных на территории Украины случаев коронавируса.

Последние четыре дня на Украине фиксируется рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Власти говорят о второй волне заболеваемости.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главе кабмина пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом из-за росла заболеваемости в стране.

Украинский минздрав отмечает, что на сегодняшний день в стране выявлено 79 750 случаев COVID-19, скончались 1 879 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #крым #коронавирус

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