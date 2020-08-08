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Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

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12:29   8 Августа 2020
Экономика

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Финансовую помощь от властей в условиях распространения коронавируса с 17 августа смогут получить малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет.

Кабмин направил дополнительные 18,4 миллиарда рублей в российские регионы, чтобы у местных властей не возникало проблем с нехваткой средств на выплату пособий гражданам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Размер новой выплаты на детей дошкольного возраста будет составлять половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, передает ФАН.

В среднем нуждающиеся семьи смогут получить от 7,6 до 11 тысяч рублей. Всего материальную поддержку окажут родителям более 718 тысяч детей по всей России.

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Автор: Яна Либерман
#дети #выплаты #господдержка

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