Главный конкурент: как российский истребитель Су-57 «подвинул» самолеты США

Российский истребитель Су-57 стремительно движется по пути к тому, чтобы полностью превзойти американские аналоги. Хоть по кодификации НАТО он и назван «Felon» — в переводе «Преступник», ничего преступного в самолете нет. Кроме, пожалуй, практически абсолютной невидимости для радаров альянса и ряда конструкторских преимуществ перед истребителями производства США.

Что планировалось?

Изначально перед инженерами стояла задача создать новый российский истребитель пятого поколения, превосходящий американские аналоги — истребители того же поколения F-22 и F-35, — во всех отношениях. Об этом еще в 2015 году заявлял главнокомандующий ВВС России Виктор Бондарев. Спустя пять лет испытаний и доработок Су-57 превзошел «собратьев» из США практически по всем параметрам.

Как объяснял Бондарев, благодаря конструкторским особенностям истребитель выигрывает не только на фоне американских самолетов, но и вообще всех подобных истребителей, которые уже существуют или скоро появятся за рубежом.

Например, в списке преимуществ способность летать со скоростью выше 2 Махов (около 2400 километров в час). Однако Бондарев подчеркивал, что другие особенности этой модели в конечном итоге более важны: самое главное — его невидимость для радаров, противовоздушного оружия и высокая маневренность.

«Это на самом деле прекрасный самолет, и он может быть не только пятого, но и шестого поколения. У него огромнейший модернизационный потенциал. Самое главное, что по своей незаметности он лучший среди существующих образцов. Он воплотил все лучшее, что есть в современной авиационной науке, не только российской, но и мировой», — цитирует Бондарева ТАСС.

И действительно, Су-57 демонстрирует отличные характеристики. В нем сконструирована превосходная система вооружения — как против наземных и воздушных целей, так и против морских.

Принципиально новый российский самолет

В конце 1980-х годов Военно-воздушные силы СССР сформулировали требования к истребителю пятого поколения, который смог бы сменить на летном фронте МиГ-29 и Су-27. Распад страны и экономический кризис, настигший Россию в 1990-е годы, затормозил процесс создания нового самолета.

Работа возобновилась лишь весной 2001 года, а тремя годами позже президенту Владимиру Путину продемонстрировали макет самолета.

«На первом этапе создания самолета было потрачено 30 миллиардов рублей, еще столько же требуется для завершения проекта», — говорил в 2010 году российский президент, отмечая, что при этом самолет в 2,5-3 раза дешевле иностранных аналогов.

В 2010-м Су-57 впервые поднялся в воздух, а уже через год преодолел звуковой барьер. В феврале 2018 года четыре новых истребителя перебросили на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы протестировать в реальных боевых условиях.

По последнему слову техники

Самолет дополняется новыми технологиями по мере их появления. Сейчас Су-57 оснащен по последнему, на сегодняшний день, слову техники.

Например, летчиков истребителя защитили от ядерного излучения кабиной, покрытой специальным сплавом на основе золота и индия-олова — такой метод используется впервые в отечественном авиастроении. Листовой монолитный поликарбонат повысил ударную прочность стекла в два раза и во столько же раз снизил его массу.

На данный момент истребитель до сих пор проходит летные испытания. На вооружение в Воздушно-космические силы РФ он поступит в конце 2020 года, утверждал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов: контракт на 76 истребителей был подписан на форуме «Армия-2019».

Что же касается испытаний в Сирии — Министерство обороны неоднократно заявляло, что они прошли успешно. Об этом «Политика Сегодня» решила поинтересоваться и у военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина.

«Данные об этих испытаниях не разглашались. Есть заявление Министерства обороны что эти испытания, в том числе и в боевых условиях, прошли успешно, и с точки зрения армии эти испытания скорее всего действительно в порядке, их можно двигать дальше. Даже если не все образцы, которые возились в Сирию, показывали себя хорошо — их дополнительно "доводят" с учетом опыта, полученного на испытаниях в Сирии», — объясняет Рожин.

Что думает американская сторона о крылатом конкуренте

Американские военные и представители разведки неоднократно выражали тревогу по поводу возможностей российского истребителя пятого поколения.

Еще шесть лет назад бывший начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Дэйв Дептула сказал изданию The National Interest следующее:

«Анализ Су-57, который я видел, указывает на довольно сложную конструкцию, которая, по крайней мере, равна, а по некоторым данным, даже превосходит американские самолеты пятого поколения»

Депула констатировал, что российский истребитель «безусловно, обладает большей маневренностью с его комбинацией векторизации тяги, всех движущихся хвостовых поверхностей и отличной аэродинамической конструкцией, чем F-35».

Рожин говорит, что американские и российские самолеты одного поколения по своим характеристикам находятся приблизительно на одном уровне, как и полагается настоящим конкурентам. Опыт эксплуатации и появление новых военных технологий, вероятно, позволят нам в ближайшем будущем увидеть новые, модифицированные машины.

«По разным характеристикам они плюс-минус находятся на одном уровне: у одних лучше одни параметры, у других — другие. Это самолеты одного поколения. Американцы тоже находятся сейчас на этапе взращивания своих самолетов пятого поколения. Гонка вооружений будет происходить и дальше в ближайшие годы», — пояснил эксперт.

Хоть самолет уходит корнями еще в советские разработки, современные технологии фактически делают истребитель принципиально новым самолетом: активно используются в сборке Су-57 технологии «стелс» для снижения заметности. Любопытно, что эту технологию изобрел советский математик, хотя первыми на вооружение ее взяли американцы. Впрочем, именно российские ученые и придумали, как противодействовать «невидимкам».

Немалым преимуществом Су-57 является и то, что машина делается своими силами, а не опирается на зарубежные технологии, отметил Рожин.