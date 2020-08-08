Рар: рост числа ядерных держав может привести к катастрофе

Количество государств, обладающих ядерным оружием, за последние 75 лет серьезно увеличилось. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Если Россия и США обсуждают вопросы контроля над вооружениями, отмечая, что подобное оружие нельзя применять, но другие более мелкие страны также получили его. Китай, Индия и Пакистан пытаются наращивать свой ядерный потенциал, что угрожает мировой безопасности.

Рар напомнил, что 75 лет назад США сбросили атомные бомбы на два японских города Хиросима и Нагасаки. Последствия этой атаки известны всему миру. С тех пор ситуация стала более опасной, так как еще больше стран получили доступ к оружию массового поражения. Наращивание ядерного потенциала может привести к катастрофе.