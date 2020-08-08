Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО

Грузия готова вступить в НАТО прямо сейчас.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По словам политика, власти Грузии обязательно доведут процесс вступления в Североатлантический альянс до конца. Гахария заявил, что страна углубляет сотрудничество со странами ЕС и Америкой, что "ценят партнеры".