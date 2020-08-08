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В Госдуме подчеркнули важность продолжения фильма "Шугалей"

В Госдуме подчеркнули важность продолжения фильма "Шугалей"

 Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев
Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии

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 Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО

Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО
11:54   8 Августа 2020
Политика

Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО

Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО

Грузия готова вступить в НАТО прямо сейчас.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По словам политика, власти Грузии обязательно доведут процесс вступления в Североатлантический альянс до конца. Гахария заявил, что страна углубляет сотрудничество со странами ЕС и Америкой, что "ценят партнеры".

"Евроатлантическая интеграция и мирное развитие страны являются обязательным условием восстановления территориальной целостности Грузии", — цитирует грузинского премьера "Интерфакс".

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Автор: Борис Нестеров
#нато #политика #грузия

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