Грузинский премьер заявил о готовности страны ко вступлению в НАТО
Грузия готова вступить в НАТО прямо сейчас.
Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По словам политика, власти Грузии обязательно доведут процесс вступления в Североатлантический альянс до конца. Гахария заявил, что страна углубляет сотрудничество со странами ЕС и Америкой, что "ценят партнеры".
"Евроатлантическая интеграция и мирное развитие страны являются обязательным условием восстановления территориальной целостности Грузии", — цитирует грузинского премьера "Интерфакс".