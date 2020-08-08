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 Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев

Каныгин: фильм "Шугалей-2" показывает настоящих российских героев
Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

Россиянам объяснили условия получения детских выплат до 11 тысяч в августе

 Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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Джабаров предложил президенту Польши вернуть Германии две трети Пруссии

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11:42   8 Августа 2020
Политика

Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Действующий белорусский президент Александр Лукашевич сохранит свою позицию после выборов. Своим мнением поделился телеведущий Владимир Познер.

В интервью, опубликованном на сайте "Познер Online", он заявил, что ему сложно представить победу какого-либо другого кандидата на выборах. Так, он подчеркнул, что полностью уверен в победе Лукашенко.

Выборы президента государства состоятся 9 августа. Недавно началось досрочное голосование. На пост главы государства претендуют пять кандидатов.

7 августа делегация СФ, состоящая из девяти сенаторов, выехала в Белоруссию для наблюдения за предстоящими президентскими выборами. Об этом сообщает "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #выборы президента

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