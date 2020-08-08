Минздрав Италии зафиксировал резкий прирост пациентов с COVID-19

Свыше 500 случаев с коронавирусной инфекцией выявлено на территории Италии за последние сутки, сообщили в здравоохранительном ведомстве страны.

Число новых зараженных на 150 больше, чем днем ранее, уточнили специалисты итальянского Минздрава. За последние сутки ими выявлено 552 новых случая с COVID-19. Количество коронавирусных пациентов увеличилось почти во всех регионах страны. Показатель за минувшие сутки вырос на 38%. Всего в стране диагностировано 249,7 тыс. случаев с COVID-19 за весь период пандемии.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте обновляется ежедневно. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал единственный способ облегчить состояние больного COVID-19, передает телеканал "360".