Медведев объяснил, зачем Россия защищала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году

Решение России защитить Абхазию и Южную Осетию в 2008 году объяснил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев указал, что Россия не могла допустить того, чтобы Закавказье превратилось в пороховую бочку. По его словам, такой исход событий был бы абсолютно неприемлем.

Телеканал "360" сообщал, что Медведев выступил с призывом к сторонникам задержанного губернатора Хабаровска Фургала, заявив о необходимости соблюдать санитарные нормы.