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 Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

 ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию
Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

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 Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

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11:28   8 Августа 2020
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Медведев объяснил, зачем Россия защищала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году

Медведев объяснил, зачем Россия защищала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году

Решение России защитить Абхазию и Южную Осетию в 2008 году объяснил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев указал, что Россия не могла допустить того, чтобы Закавказье превратилось в пороховую бочку. По его словам, такой исход событий был бы абсолютно неприемлем.

Телеканал "360" сообщал, что Медведев выступил с призывом к сторонникам задержанного губернатора Хабаровска Фургала, заявив о необходимости соблюдать санитарные нормы.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #медведев #абхазия

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