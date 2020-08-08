Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

Более 32% избирателей проголосовали досрочно на выборах президента Белоруссии, об этом сообщает ЦИК республики.

По данным ведомства, явка в Минске превысила 26%, в Брестской области проголосовали уже более 30% избирателей. Самая высокая явка пока у Гомельской области, где свой голос досрочно оставили 42,72% избирателей.

Досрочное голосование в республике завершается вечером 8 августа, а 9 августа начнется основной этап голосования на президентских выборах в Белоруссии. В числе кандидатов пять человек, среди которых баллотирующийся на шестой срок нынешний глава республики Александр Лукашенко.