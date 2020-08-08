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 ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию
Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

 Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей
11:11   8 Августа 2020
Политика

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

Более 32% избирателей проголосовали досрочно на выборах президента Белоруссии, об этом сообщает ЦИК республики.

По данным ведомства, явка в Минске превысила 26%, в Брестской области проголосовали уже более 30% избирателей. Самая высокая явка пока у Гомельской области, где свой голос досрочно оставили 42,72% избирателей.

Досрочное голосование в республике завершается вечером 8 августа, а 9 августа начнется основной этап голосования на президентских выборах в Белоруссии. В числе кандидатов пять человек, среди которых баллотирующийся на шестой срок нынешний глава республики Александр Лукашенко.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #политика #белоруссия

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