Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о выявлении новых случаев инфекции в 85 регионах РФ.

Представители оперштаба выявили коронавирус у 5212 граждан, из них у 25,6% пациентов заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений.

Всего на территории России на сегодняшний день зафиксировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции, сообщал телеканал "360".

Самую актуальную информацию о COVID-19 в РФ, а также советы о том, как обезопасить себя от заражения, можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в российской столице еще 1278 пациентов выписались из больниц после выздоровления от COVID-19.