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 Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
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Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

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10:49   8 Августа 2020
Общество

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о выявлении новых случаев инфекции в 85 регионах РФ.

Представители оперштаба выявили коронавирус у 5212 граждан, из них у 25,6% пациентов заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений.

Всего на территории России на сегодняшний день зафиксировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции, сообщал телеканал "360".

Самую актуальную информацию о COVID-19 в РФ, а также советы о том, как обезопасить себя от заражения, можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее в российской столице еще 1278 пациентов выписались из больниц после выздоровления от COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус #оперштаб

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