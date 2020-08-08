Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о выявлении новых случаев инфекции в 85 регионах РФ.
Представители оперштаба выявили коронавирус у 5212 граждан, из них у 25,6% пациентов заболевание протекало без каких-либо клинических проявлений.
Всего на территории России на сегодняшний день зафиксировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции, сообщал телеканал "360".
Самую актуальную информацию о COVID-19 в РФ, а также советы о том, как обезопасить себя от заражения, можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.
Ранее в российской столице еще 1278 пациентов выписались из больниц после выздоровления от COVID-19.