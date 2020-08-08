СК РФ возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следователи возбудили очередное уголовное дело после размещения фотографий нацистов на сайте памятной онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уроженец Воронежа, по данным ведомства, в мае 2020 года опубликовал на сайте "Банк памяти" фото Гитлера. Против мужчины возбуждено уголовное дело, злоумышленнику предстоит ответить за попытку реабилитации нацизма. Стражи порядка допросили жителя Воронежа, в его квартире изъяли вещдоки.

Уголовное дело против злоумышленника является уже десятым после инцидента с фотографиями нацистов. Провокаторы являются сторонниками блогера Алексея Навального, выяснил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Некоторые злоумышленники не признали своей вины, назвав свою выходку "шуткой".