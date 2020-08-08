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Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
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Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

 ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

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10:44   8 Августа 2020
Происшествия

СК РФ возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

СК РФ возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следователи возбудили очередное уголовное дело после размещения фотографий нацистов на сайте памятной онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уроженец Воронежа, по данным ведомства, в мае 2020 года опубликовал на сайте "Банк памяти" фото Гитлера. Против мужчины возбуждено уголовное дело, злоумышленнику предстоит ответить за попытку реабилитации нацизма. Стражи порядка допросили жителя Воронежа, в его квартире изъяли вещдоки.

Уголовное дело против злоумышленника является уже десятым после инцидента с фотографиями нацистов. Провокаторы являются сторонниками блогера Алексея Навального, выяснил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Некоторые злоумышленники не признали своей вины, назвав свою выходку "шуткой".

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Автор: Василий Пименов
#ск рф #уголовное дело #бессмертный полк

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