Режиссер Грымов обвинил Пашаева в попытках "уничтожить" Ефремова
Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов убежден, что стратегия защиты, выбранная адвокатом Михаила Ефремова, может только навредить актеру.
По словам режиссера, тот факт, что сначала Ефремов признает вину и записывает длинное видеообращение с извинениями, а после начинает все отрицать, не делает ему чести.
Грымов предполагает, что Ефремова могли запутать, и теперь он сам не понимает, что происходит. Также сценарист отметил, что, прежде всего, нужно оставаться человеком и не бояться раскаяться.
Российская телеведущая Алена Водонаева призналась, что была шокирована поведением Михаила Ефремова, который отказывается признавать вину в смертельном ДТП.