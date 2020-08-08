Не ошибающийся в прогнозах историк предсказал поражение Трампа на выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп не будет переизбран на новый президентский срок. В этом уверен историк Аллан Лихтман, который ранее безошибочно предсказал победу пяти предыдущих глав страны.

После 3 ноября 2020 года Трамп более не будет американским президентом, уверен Лихтман, который успешно предсказывал избрание лидеров США, начиная с переизбрания Рональда Рейгана в 1984 году.

Ранее он сформировал теорию "13 ключей", на основе которой он и делает свои прогнозы. Он призвал американцев не сильно полагаться на сиюминутные рейтинги кандидатов и опросы населения. В его основу вошли такие факторы, как занимаемая политиком должность, социальные волнения и происходящие в стране скандалы, экономика государства, а также личная харизма самих участников. Об этом сообщил канал CNN.

7 августа научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что рейтинги Трампа очень низкие, поэтому выиграть выборы у него не так много шансов. Об этом информирует "360".