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 Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

 ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию
Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

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10:41   8 Августа 2020
Политика

Не ошибающийся в прогнозах историк предсказал поражение Трампа на выборах

Не ошибающийся в прогнозах историк предсказал поражение Трампа на выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп не будет переизбран на новый президентский срок. В этом уверен историк Аллан Лихтман, который ранее безошибочно предсказал победу пяти предыдущих глав страны.

После 3 ноября 2020 года Трамп более не будет американским президентом, уверен Лихтман, который успешно предсказывал избрание лидеров США, начиная с переизбрания Рональда Рейгана в 1984 году.

Ранее он сформировал теорию "13 ключей", на основе которой он и делает свои прогнозы. Он призвал американцев не сильно полагаться на сиюминутные рейтинги кандидатов и опросы населения. В его основу вошли такие факторы, как занимаемая политиком должность, социальные волнения и происходящие в стране скандалы, экономика государства, а также личная харизма самих участников. Об этом сообщил канал CNN.

7 августа научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что рейтинги Трампа очень низкие, поэтому выиграть выборы у него не так много шансов. Об этом информирует "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #выборы #трамп #президент

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