Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

Пенсионный фонд России имеет потенциал для увеличения пенсии до уровня европейских стран. Однако для этого необходимо активное развитие отрасли накопительной пенсии, сообщают экономисты.

Динамика показателя коэффициента замещения является измерителем для эффективности пенсионной системы любой страны. До 2010 года в России показатель доходил до 40%, что является минимальным стандартом по международным правилам. Об этом рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников для URA.RU. Эксперт не исключил, что показатель может упасть до 30, в то время как в Европе он составляет 70%.

Большую часть коэффициента в европейских странах составляет накопительная часть пенсии, в России – страховая. Это является принципиальным отличием, сообщил экономист Константин Селянин. Он уверен, что при исправной уплате налогов пенсия россиянина должна быть значительно выше, однако для этого необходимо увеличение налоговой базы. Селянин считает, что нужно создавать больше рабочих мест и условий для предпринимателей.