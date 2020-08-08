Эксперты предупредили о гигантских оранжевых слизнях в Москве

Оранжевые слизни появились в Москве, раньше на них жаловались соседние с РФ страны. Очевидцы находят их в парках, во дворах и даже детских песочницах, сообщил председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Родина оранжевых слизней-гигантов — Пиренейский полуостров. В Португалии и Испании о них знают давно, а вот как они попали в Россию пока неизвестно. Возможно в виде отложенных яиц на продуктах или были привезены из декоративных соображений, в качестве развлечения.

Специалисты призвали не трогать слизней руками, так как они опасны для человека. Расулмухамедов отметил, что эти моллюски носят на себе множество паразитов, передает телеканал "360".