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 Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек

Число пациентов с COVID-19 в России за сутки увеличилось на 5212 человек
Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

Озвучен способ увеличить пенсии в России до европейского уровня

 ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию
Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Познер уверен в победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

 Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовало уже более 32% избирателей
10:30   8 Августа 2020
Общество

Эксперты предупредили о гигантских оранжевых слизнях в Москве

Эксперты предупредили о гигантских оранжевых слизнях в Москве

Оранжевые слизни появились в Москве, раньше на них жаловались соседние с РФ страны. Очевидцы находят их в парках, во дворах и даже детских песочницах, сообщил председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Родина оранжевых слизней-гигантов — Пиренейский полуостров. В Португалии и Испании о них знают давно, а вот как они попали в Россию пока неизвестно. Возможно в виде отложенных яиц на продуктах или были привезены из декоративных соображений, в качестве развлечения.

Специалисты призвали не трогать слизней руками, так как они опасны для человека. Расулмухамедов отметил, что эти моллюски носят на себе множество паразитов, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#москва #россия #слизни

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