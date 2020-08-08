Ростовская область намерена провести здоровый учебный год без коронавируса

Маски на входе в школу ростовским школьникам раздавать не будут, но предоставят антисептики и измерят температуру. Об этом рассказала главный специалист отдела общего образования минобразования Ростовской области Елена Дадаш в интервью «Политике Сегодня».

Кажется, за время учебной «удаленки» для школьников в конце весны родители слегка подустали: по факту, основная нагрузка по обучению и воспитанию детей снова легла на них. Вероятно, именно поэтому абсолютное большинство родителей «с нетерпением», как заверили в ведомстве, ждет возобновления традиционного, очного обучения в сентябре.

Хоть в мире до сих пор наблюдаются вспышки заболеваемости COVID-19, школы Ростовской области эта беда, вероятно, обойдет стороной. Как заверили корреспондента в региональном минобразования, с учетом требований постановления главного государственного санитарного врача РФ, контакты детских коллективов будут минимизированы.

«Все жители Ростовской области, в семьях которых есть дети, ждут с нетерпением начала учебного года и возобновления обучения детей в стенах школы! В настоящее время активно ведется подготовка школ к новому учебному году. Главное — принять все меры к санитарно-эпидемиологической безопасности детей и учителей. Чем сейчас и занимаются школы и органы управления образованием всех уровней. Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Ростовской области будет благоприятной для обучения в привычном для всех режиме», — сообщила Дадаш.

На 6 августа 2020 года уже подтверждена готовность 1438 образовательных организаций к новому учебному году — это 49,53% от общего количества учебных заведений Ростовской области. Отставания от утвержденных графиков приемки образовательных организаций к новому учебному году нет. K 19 августа планируется обеспечить стопроцентную готовность школ к новому учебному году, рассказали в региональном минобразования.

«При входе в школы будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу детей, их родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний. При входе в здание также устанавливаются дозаторы для антисептической обработки рук. Применение средств индивидуальной защиты для детей СанПиН не предусмотрены. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе», — объяснила Дадаш в интервью ПС.

Будут ли учителям проводить тест на коронавирус? Это решают областные главные санитарные врачи, говорит представитель ведомства.

«B организациях отдыха детей и их оздоровления, в организациях с круглосуточным пребыванием детей (школах-интернатах) обследование персонала на COVID-19 осуществляется по эпидемиологическим показаниям на основании решений главных государственных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации. B организациях с круглосуточным пребыванием детей обеспечено обследование персонала на наличие антител к COVID-19 c учетом эпидемиологической ситуации», — заявила Елена Дадаш.

Как заверяла ранее психолог и организатор школы семейного образования Юлия Овчинникова, у домашнего обучения есть определенные минусы по сравнению с классическим посещением школы: во-первых, часто родители не могут надлежащим образом организовать учебный процесс ребенка — эту работу профессионально выполняют педагоги в рамках класса. При переходе на дистанционный формат обучения не стоит забывать и об обязательной социализации детей: школьникам необходимо общаться со сверстниками и преподавателями.

В конце мая Министерство просвещения внесло ряд изменений в порядок приема детей в школы. Теперь записывать первоклассников туда, где уже учатся их братья и сестры, проживающие в одной семье, нужно не позднее ‎1 февраля. Этой нормы раньше не было. Список документов, которые должны подать родители, также обновился. Что же касается возраста — эта норма осталась: в первый класс идут дети не младше 6,5 лет и не старше 8 лет.