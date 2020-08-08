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10:02   8 Августа 2020
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Гинцбург опроверг влияние продуктов питания на состояние больных COVID-19

Гинцбург опроверг влияние продуктов питания на состояние больных COVID-19

Нет каких-либо продуктов питания, которые бы в той или иной степени влияли на состояние заболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Так он прокомментировал теорию о том, что фермент ACE2, содержащийся, например, в вине, какао и некоторых орехах, облегчает состояние больных COVID-19 людей.

Он подчеркнул, что облегчить их состояние могут лишь антитела определенного вида к вирусу — и ничего более. Все остальное остается лишь слухами и не имеет ничего общего с действительностью. Антитела вводятся внутривенно, их получают от тех пациентов, кто ранее уже переболел коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус #гинцбург

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