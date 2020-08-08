Гонконгские власти осуждают санкции США против Пекина и Гонконга

Санкции США против Китая и Гонконга требуют ответных мер. Гонконгские власти поддерживают позицию Пекина в вопросе отношения к США. Об этом сообщила местная администрация.

Гонконг полностью поддерживает центральное правительство в принятии ответных мер, говорится в распространенном заявлении. Подробнее об этом рассказывается в материале ТАСС.

По мнению гонконгских властей, действия американского руководства являются вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон осуществил неуважительную попытку подорвать двусторонние отношения на различных уровнях, считают представители Гонконга.

Минфин США в пятницу ввел санкции против 11 должностных лиц Гонконга. Ограничения также коснулись главы исполнительной власти этого района, начальника местной полиции, а также чиновников из Китая.