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Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке
Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

 Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге
ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

"Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"
Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

 Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке
8:35   8 Августа 2020
Общество

Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Область электронной торговли позволяет быстро найти подработку. Об этом свидетельствуют данные исследования Института прогрессивного образования.

По специальностям оператор колл-центра, онлайн-консультант, администраторы и мерчендайзеры можно быстро найти подработку, отмечают специалисты. Согласно исследованию, копирайтеры, SMM-специалисты также достаточно востребованы в этот период. Об этом пишет RT.

Аналитики сообщили, что много доступных вакансий для тех, кто работает в Сети. Также в сферах логистики и дистрибуции всегда требуются сотрудники. Вырос спрос во время пандемии на вакансии в клининговых компаниях.

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Автор: Василий Пименов
#работа #профессия #сферы

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