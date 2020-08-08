Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Область электронной торговли позволяет быстро найти подработку. Об этом свидетельствуют данные исследования Института прогрессивного образования.

По специальностям оператор колл-центра, онлайн-консультант, администраторы и мерчендайзеры можно быстро найти подработку, отмечают специалисты. Согласно исследованию, копирайтеры, SMM-специалисты также достаточно востребованы в этот период. Об этом пишет RT.

Аналитики сообщили, что много доступных вакансий для тех, кто работает в Сети. Также в сферах логистики и дистрибуции всегда требуются сотрудники. Вырос спрос во время пандемии на вакансии в клининговых компаниях.