Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Актер и шоумен Никита Джигурда назвал Крым частью украинской территории. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко".

Он сообщил, что считает Крым "юридически украинским", но фактически — российским. Джигурда заявил, ему якобы за изменение позиции по полуострову предлагали "зеленый свет" в шоу-бизнесе и на политических программах.

Артист заявил, что гордится своим гражданством Украины. Он заявил, что ему якобы ранее предлагали российское гражданство за отказ от украинского. При этом накануне выборов мэра Москвы в 2018 году, в которых он хотел принять участие, он говорил о наличии у него российского паспорта.