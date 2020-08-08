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8:05   8 Августа 2020
Политика

Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Актер и шоумен Никита Джигурда назвал Крым частью украинской территории. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко".

Он сообщил, что считает Крым "юридически украинским", но фактически — российским. Джигурда заявил, ему якобы за изменение позиции по полуострову предлагали "зеленый свет" в шоу-бизнесе и на политических программах.

Артист заявил, что гордится своим гражданством Украины. Он заявил, что ему якобы ранее предлагали российское гражданство за отказ от украинского. При этом накануне выборов мэра Москвы в 2018 году, в которых он хотел принять участие, он говорил о наличии у него российского паспорта.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #джигурда

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