Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Жители Хабаровска вышли на очередной митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Власти отмечают, что число участников становится все меньше.

В центре Хабаровска собралось около 2,8 тыс. человек. Они отправились в шествие по центральным улицам. В митингах участвует все меньше человек. Если на первых насчитывалось около 12 тыс. участников, то теперь их число упало до 3 тыс., пишет URA.RU.

В Сети ранее появлялись видеозаписи, доказывающие, что для участия в митингах приглашались за деньги люди из других регионов. Незаконные протестные акции теряют популярность у хабаровчан.