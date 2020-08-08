Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

 Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге
ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

"Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"
Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

 Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке
Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

Исследование показало, в каких профессиях берут на подработку чаще всего

 Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге
ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

"Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"
Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

Джигурда назвал Крым "юридически украинским, но фактически — российским"

 Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке
8:03   8 Августа 2020
Общество

Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Власти Хабаровска сообщили о снижении числа участников на новом митинге

Жители Хабаровска вышли на очередной митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. Власти отмечают, что число участников становится все меньше.

В центре Хабаровска собралось около 2,8 тыс. человек. Они отправились в шествие по центральным улицам. В митингах участвует все меньше человек. Если на первых насчитывалось около 12 тыс. участников, то теперь их число упало до 3 тыс., пишет URA.RU.

В Сети ранее появлялись видеозаписи, доказывающие, что для участия в митингах приглашались за деньги люди из других регионов. Незаконные протестные акции теряют популярность у хабаровчан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#митинг #хабаровск #сергей фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...