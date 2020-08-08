Китай обошел США по количеству научных публикаций в естественных науках

Китайская Народная Республика обошла Соединенные Штаты Америки по количеству публикаций в области естественных наук, что говорит о набирающем обороты потенциале в сфере научных исследований.

Китай обошел США по количеству публикаций в сфере естественных наук впервые в истории, говорится в докладе японского Национального института научной и технологической политики.

С 2016 по 2018 ученые из Поднебесной опубликовали почти 306 тысяч научных работ, а США за этот период лишь 281 тысячу. По доле публикаций в мире показатели составили 19,9 процента против 18,3 процента соответственно.

По качеству работ китайские исследователи приближаются к американским: из 10 процентов самых цитируемых работ 22 процента написаны учеными из Поднебесной, 24,7 процента из Соединенных Штатов Америки.