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7:26   8 Августа 2020
Наука

Китай обошел США по количеству научных публикаций в естественных науках

Китай обошел США по количеству научных публикаций в естественных науках

Китайская Народная Республика обошла Соединенные Штаты Америки по количеству публикаций в области естественных наук, что говорит о набирающем обороты потенциале в сфере научных исследований.

Китай обошел США по количеству публикаций в сфере естественных наук впервые в истории, говорится в докладе японского Национального института научной и технологической политики.

С 2016 по 2018 ученые из Поднебесной опубликовали почти 306 тысяч научных работ, а США за этот период лишь 281 тысячу. По доле публикаций в мире показатели составили 19,9 процента против 18,3 процента соответственно.

По качеству работ китайские исследователи приближаются к американским: из 10 процентов самых цитируемых работ 22 процента написаны учеными из Поднебесной, 24,7 процента из Соединенных Штатов Америки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #китай #научные публикации

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