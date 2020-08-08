Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Протурецкие боевики подозреваются в причастности к взрыву в городе Рас аль-Айн в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Один из протурецких боевиков, оккупировавших территорию рядом с городом Рас аль-Айн, бросил в сторону группы праздновавших свадьбу людей гранату. В результате взрыва ранения получили около 20 человек. Какими мотивами злоумышленник руководствовался, пока не установлено.

Еще один взрыв случился около города Камышлы. Жертвой инцидента стал курдский боевик, отмечает ФАН.

Также во второй половине пятницы в этом же населенном пункте отмечались столкновения между сирийцами и курдскими боевиками. Были избиты несколько жителей квартала Алая.

Военный конвой США прибыл в провинцию. СМИ отмечают, что Вашингтон продолжает расширять свои базы около городов Аш-Шаддади и Тель-Байдар. Американская сторона передала курдским боевикам форму, бронированные автомобили и средства связи.