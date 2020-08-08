"Нафтогаз" благодарен Вашингтону за угрозы в адрес "Северного потока – 2"

Украинская компания "Нафтогаз" отреагировала на письмо с угрозами из Вашингтона в адрес оператора порта в немецком городе Засниц, поддерживающего строительство "Северного потока – 2". В Киеве поблагодарили за это американских сенаторов.

Обращение сенаторам США "Нафтогаз" опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. В нем была выражена благодарность американцам за "последовательную и принципиальную позицию".

Американские сенаторы ранее отправили в адрес порта Sassnitz GmbH послание с угрозами. Там было сказано, что ему грозит "финансовое разрушение" в случае дальнейшей поддержки "Северного потока - 2".