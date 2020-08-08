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 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

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Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

 "Нафтогаз" благодарен Вашингтону за угрозы в адрес "Северного потока – 2"

"Нафтогаз" благодарен Вашингтону за угрозы в адрес "Северного потока – 2"
6:10   8 Августа 2020
Политика

"Нафтогаз" благодарен Вашингтону за угрозы в адрес "Северного потока – 2"

"Нафтогаз" благодарен Вашингтону за угрозы в адрес "Северного потока – 2"

Украинская компания "Нафтогаз" отреагировала на письмо с угрозами из Вашингтона в адрес оператора порта в немецком городе Засниц, поддерживающего строительство "Северного потока – 2". В Киеве поблагодарили за это американских сенаторов.

Обращение сенаторам США "Нафтогаз" опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. В нем была выражена благодарность американцам за "последовательную и принципиальную позицию".

Американские сенаторы ранее отправили в адрес порта Sassnitz GmbH послание с угрозами. Там было сказано, что ему грозит "финансовое разрушение" в случае дальнейшей поддержки "Северного потока - 2".

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Автор: Юлия Яковлева
#нафтогаз #угрозы #сенат сша #северный поток - 2

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