Трамп считает свое переизбрание нежелательным для России

Россия, Иран и Китай не хотят переизбрания Дональда Трампа на предстоящих ноябрьских выборах главы государства. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Бедминстере.

Трамп заявил, что считает политику США достаточно жесткой по отношению к России. По этой причине Российская Федерация вряд ли будет положительно относиться к его переизбранию. Такого же мнения, по его словам, придерживаются Китай и Иран.

"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту — это Дональд Трамп", — передает ТАСС слова президента.

Глава США также сообщил, что в случае его переизбрания на новый срок он приложит все усилия для быстрого достижения соглашений с Ираном и КНДР. Он также отметил, что не будь его сейчас на посту лидера государства, америка была бы на грани войны с Северной Кореей.