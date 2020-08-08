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ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

"Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"
Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

Двадцать человек пострадали при атаке протурецкого боевика в сирийской Хасаке

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5:41   8 Августа 2020
Политика

Трамп считает свое переизбрание нежелательным для России

Трамп считает свое переизбрание нежелательным для России

Россия, Иран и Китай не хотят переизбрания Дональда Трампа на предстоящих ноябрьских выборах главы государства. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Бедминстере.

Трамп заявил, что считает политику США достаточно жесткой по отношению к России. По этой причине Российская Федерация вряд ли будет положительно относиться к его переизбранию. Такого же мнения, по его словам, придерживаются Китай и Иран.

"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту — это Дональд Трамп", — передает ТАСС слова президента.

Глава США также сообщил, что в случае его переизбрания на новый срок он приложит все усилия для быстрого достижения соглашений с Ираном и КНДР. Он также отметил, что не будь его сейчас на посту лидера государства, америка была бы на грани войны с Северной Кореей.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #рф #трамп

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