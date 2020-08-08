Дегтярев опроверг информацию о разрешении чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отрицает информацию некоторых СМИ о том, что он разрешил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.

Руководитель края ранее заявил на своей странице в Instagram, что чиновники должны чаще летать в Москву в командировки, чтобы отстаивать интересы региона. Дегтярев предложил жителям региона высказаться, сколько должен привлечь денег в регион чиновник за такой рейс, чтобы ему можно было компенсировать билеты бизнес-класса.

Позже появились сообщения в СМИ о том, что врио разрешил чиновникам летать повышенным классом комфортности. Дегтярев это опроверг.

"Про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс", — написал он в Telegram-канале.

Ранее Сергей Фургал, его предшественник, находясь на посту губернатора края, запретил чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.