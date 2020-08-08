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 Трамп поучаствует в парижской конференции по помощи Ливану

Трамп поучаствует в парижской конференции по помощи Ливану
4:52   8 Августа 2020
Политика

Трамп поучаствует в парижской конференции по помощи Ливану

Трамп поучаствует в парижской конференции по помощи Ливану

Международная конференция по помощи Ливану, столица которого пострадала от мощного взрыва, пройдет при участии американского президента Дональда Трампа. Он рассказал об этом ливанскому лидеру Мишелю Ауну.

Конференция пройдет в Париже. Участие в ней главы государств смогут принять по видеосвязи. Организатором мероприятия является президент Франции Эммануэль Макрон. О планах Трампа поучаствовать в видеоконференции сообщил телеканал Al Arabiya, сославшись на офис главы Ливана.

Макрон ранее посетил районы Бейрута, пострадавшие от взрыва. Он отметил, что целью международной конференции является сбор финансовых средств для помощи Ливану.

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Автор: Яна Либерман
#трамп #ливан #макрон #конференция в париже

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