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 Модель из Турции раскритиковала Анкару за преждевременно открытые пляжи

Модель из Турции раскритиковала Анкару за преждевременно открытые пляжи
ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

 "Газпром": внутренняя добыча газа в Китае не угрожает "Силе Сибири"

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4:18   8 Августа 2020
Политика

"Талибан" отвергает заявления о сговоре с РФ против США

"Талибан" отвергает заявления о сговоре с РФ против США

Утверждения о подкупе Москвой запрещенной в РФ экстремистской организации "Талибан" являются частью кампании против мира в Афганистане. Об этом заявил глава политического офиса радикального движения Сухейль Шахин

Он заявил, что заявления безосновательного характера были переданы кабульским департаментом нацбезопасности некоторым журналистам из США, а также ряду стран Европы. Это было сделано, чтобы "саботировать мирное урегулирование".

Шахин заявил РИА Новости, что в этих сообщениях нет ничего, что имеет отношение к реальности. По его словам, движение полностью отвергает данные заявления.

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Автор: Яна Либерман
#сша #афганистан #талибан

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