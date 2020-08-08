"Талибан" отвергает заявления о сговоре с РФ против США

Утверждения о подкупе Москвой запрещенной в РФ экстремистской организации "Талибан" являются частью кампании против мира в Афганистане. Об этом заявил глава политического офиса радикального движения Сухейль Шахин

Он заявил, что заявления безосновательного характера были переданы кабульским департаментом нацбезопасности некоторым журналистам из США, а также ряду стран Европы. Это было сделано, чтобы "саботировать мирное урегулирование".

Шахин заявил РИА Новости, что в этих сообщениях нет ничего, что имеет отношение к реальности. По его словам, движение полностью отвергает данные заявления.