Некоторые россияне получат по 5 тыс. рублей перед 1 сентября

Россияне получат от работодателя по 5 тыс. рублей на сбор ребенка в школу перед 1 сентября. Об этом заявила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Претендовать на выплату могут только официально трудоустроенные граждане РФ, у которых есть дети. Денежная помощь составит около 5 тыс. рублей, в некоторых организациях сумма может варьироваться, передает PRIMPRESS.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно написать заявление на имя руководителя компании, в котором стоит указать необходимость ее получения. В случае, если работодатель одобрит заявление, сотрудник получит деньги.

Эксперт отметил, что на сборы первоклассника в школу предусмотрено не более 5 тыс. рублей. Если же речь идет о детях постарше, то можно просить большую сумму, ссылаясь на тяжелые жизненные обстоятельства. Каждый случай рассматривается отдельно.