Посол РФ считает, что задержание россиян в Минске было провокацией

Задержание россиян в Минске могло стать провокацией третьей страны, чтобы охладить отношения между Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев рассказал, что российские дипломаты организовали встречу с задержанными, которые не понимают, по какой причине произошло задержание. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Дипломат заявил, что появились факты, доказывающие, что ситуация с задержанием является провокацией третьей страны, направленной на нарушение отношений между Россией и Белоруссией. Посол РФ сожалеет, что спецслужбы Белоруссии жестко отреагировали на появление россиян в стране, не зная всей информации и не обсудив вопрос с российскими коллегами.