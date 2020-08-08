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Посол РФ считает, что задержание россиян в Минске было провокацией

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3:25   8 Августа 2020
Политика

Посол РФ считает, что задержание россиян в Минске было провокацией

Посол РФ считает, что задержание россиян в Минске было провокацией

Задержание россиян в Минске могло стать провокацией третьей страны, чтобы охладить отношения между Россией и Белоруссией. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев рассказал, что российские дипломаты организовали встречу с задержанными, которые не понимают, по какой причине произошло задержание. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Дипломат заявил, что появились факты, доказывающие, что ситуация с задержанием является провокацией третьей страны, направленной на нарушение отношений между Россией и Белоруссией. Посол РФ сожалеет, что спецслужбы Белоруссии жестко отреагировали на появление россиян в стране, не зная всей информации и не обсудив вопрос с российскими коллегами.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #россияне #посол рф

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