Украинский журналист предложил направить на Россию ракеты с ядерным мусором

Украина должна ввести в строй 500 старых советских ракет и начинить их ядерным мусором. Тогда у Киева появится своя "красная" кнопка, способная отправить Россию в "средние века", заявил украинский журналист Максим Кухар.

Журналист отметил, что Украина обладает технологией создания старых атомных ракет. В стране к тому же есть горы ядерных отходов. Информацией об этом он поделился в эфире UkrLife.

"Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века", — рассуждает сотрудник СМИ.

Кухар считает необходимым и усиление украинской армии. Присоединение Украины к антироссийским блокам, по его мнению, тоже лишним не будет.

Ранее военный эксперт Владимир Орлов заявил, что Киев может начать полномасштабное наступление в ДНР и ЛНР, когда на Украине появится политик, похожий на бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Слова специалиста приводит URA.RU.