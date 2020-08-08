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2:20   8 Августа 2020
Экономика

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

Условия для досрочного выхода на пенсию многодетных мам озвучили в Пенсионном фонде России.

После вступления в силу нового пенсионного закона в 2019 году расширился список многодетных мам, у которых появилась возможность досрочного выхода на пенсию, об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Мамы троих детей могут рассчитывать на выход на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых — в 50 лет.

Чтобы досрочно выйти на пенсию, многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет трудового стажа, воспитать детей до 8 лет, заработать 30 и более пенсионных коэффициентов.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсия #пенсионный фонд #многодетные

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