ПФР рассказал о досрочном выходе многодетных мам на пенсию

Условия для досрочного выхода на пенсию многодетных мам озвучили в Пенсионном фонде России.

После вступления в силу нового пенсионного закона в 2019 году расширился список многодетных мам, у которых появилась возможность досрочного выхода на пенсию, об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Мамы троих детей могут рассчитывать на выход на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых — в 50 лет.

Чтобы досрочно выйти на пенсию, многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет трудового стажа, воспитать детей до 8 лет, заработать 30 и более пенсионных коэффициентов.